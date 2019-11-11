الأسد: ديمستورا أراد مصافحتي لكني رفضت

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قال الرئيس السوري بشار الأسد في حديث لـRT الناطقة بالإنكليزية، إنه رفض مصافحة الموفد الأممي السابق إلى سوريا ستيفان ديمستورا، متهما إياه بالانحياز للولايات المتحدة.
وتعليقا على تصريح ديمستورا الذي قال فيه إنه استقال من منصبه العام الماضي لتجنب مصافحة الأسد، أضاف الرئيس السوري: "نعم، طلب ديمستورا أن يجتمع بي، فرفضت. وبالتالي، نعم أراد أن يصافحني. هو كان ينفذ الأجندة الأمريكية ربما بطريقة أذكى قليلا، لكن ذلك لم ينجح، فقد كان منحازا. ولذلك فشل".
وأضاف الأسد، أن "ديمستورا لا يمكن أن يكون في ذلك الموقع إذا كان حياديا لأن الولايات المتحدة لا تقبل إلا بالدمى فقط. هذا هو سلوكهم".
وكان ديمستورا الذي تولى منصب المبعوث الأممي إلى سوريا خلال الفترة بين عامي 2014 و2018، قال في كلمة ألقاها الاثنين الماضي في مركز آغا خان بلندن حسب صحيفة "غارديان" البريطانية: "لماذا قدمت الاستقالة العام الماضي؟ رسميا، جاء ذلك لأسباب شخصية، وبشكل غير رسمي، جاء ذلك لأنني شعرت بأن الحرب على الأرض توشك على النهاية، ولكوني مناهضا في الواقع لما جرى في حلب وإدلب وداريا، لم يكن بوسعي أن أكون شخصا يصافح الأسد ويقول له: معليش".
وعلى الرغم من تصريحات ديميستورا هذه، إلا أنه كان قد التقى الرئيس السوري مرات عدة في دمشق، ناهيك عن تصريحاته الكثيرة للصحفيين عن الأسد أثناء أداء مهامه كمبعوث أممي والتي قال خلالها إن "الأسد هو جزء من الحل وسنستمر في إجراء مناقشات مهمة معه".
المصدر: RT
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جحيم أستراليا .. الحرائق تودي بحياة ثلاثة أشخاص وتحرق 150 منزلاً
قُتل ثلاثة أشخاص على الأقلّ وأُصيب عشرات آخرون بجروح في حرائق غير مسبوقة لا تزال مستعرةً السّبت في شرق أستراليا أتت على 150 منزل على الأقل. وعثِر على جثّة في مبنى متفحم قرب بلدرة تاري، وفق الشرطة، فيما عثر على جثة رجل داخل سيّارة، بحسب ما قالت فرق مواجهة الحرائق في ولاية نيو ساوث ويلز. وأضافت أنّ امرأةً توفّيت أيضًا على الرّغم من الجهود التي بذلها الأطبّاء على مدى ساعات لإنقاذها. وصرح رئيس الوزراء سكوت موريسون إنه في حال الضرورة يمكن استدعاء الجيش للانضمام إلى 1300 رجل إطفاء يكافحون قرابة 100 حريق على امتداد مساحة توازي ألف كلم. وقال موريسون "أفكاري اليوم مع الذين خسروا أرواحهم ومع عائلاتهم" فيما تطوع مئات المدنيين للتصدي للحرائق في أحيائهم. وأقرّت فرق الإطفاء بأنّها تُواجه صعوبات في التصدّي للحرائق الأكثر خطورة، وهي ثمانية من أصل نحو مئة بؤرة مشتعلة في المناطق الريفيّة في ولايتَي نيو ساوث ويلز (جنوب-شرق) وكوينزلاند (شمال-شرق) وفي محيط بريزبن في سيدني. وأتت الحرائق على مدارس و150 منزل على الأقل، فيما اضطرت السلطات لإخلاء مراكز توقيف ودور للمسنين. وكان شان فيتزيمونس مسؤول أجهزة مكافحة الحرائق في المنطقة الريفية من نيو ساوث ويلز قال لقناة ايه بي سي العامة، "لم يسبق أن شهدنا كلّ هذا العدد من الحرائق في الوقت نفسه وعلى هذا المستوى من الخطورة". ويُسَجّل اندلاع حرائق مماثلة سنويًّا في أستراليا خلال فصلَي الربيع والصيف. لكن هذه السنة اندلعت الحرائق بكثافة وبوَقت مبكر. فقد شبّت أولى الحرائق في أيلول/سبتمبر في شمال ولاية نيو ساوث ويلز (جنوب شرق) وصولاً الى المناطق الاستوائيّة في كوينزلاند (شمال شرق). ومع هذه البداية المأسويّة لموسم الحرائق، يُبدي علماء قلقهم بشأن ما سيحدث في الأشهر المقبلة. وأدّى التغيّر المناخي والأحوال الجوّية السيّئة إلى جفاف استثنائيّ، مع نسبة رطوبة ضعيفة ورياح قوية تسهم في انتشار اللهب في الغابات. ودمّرت النيران مباني عدّة، في وقتٍ وجد كثيرون أنفسهم عالقين في منازلهم. قال إطفائيّو نيو ساوث ويلز "كان (الجمعة) يومًا صعبًا وخطرًا. للأسف، هناك كثير من الناس الذين طلبوا المساعدة، لكن إزاء اتّساع الحرائق وسرعتها، لم نتمكّن من الوصول الى الجميع، سواء عبر الطريق أو بالمروحيات". وقالت سلطات الولاية إنّ الحرائق تجاوزت مناطق الاحتواء وتم غلق قسم من الطريق السريع الرابط بين سيدني وبريزبن. وعلى طول ساحل سنشاين في كوينزلاند، أمرت الشرطة بإخلاء تامّ لضاحية تيوانتين التي يقطنها نحو 4500 ساكن، قبل أن تعدل عن قرارها. وفي بعض المناطق، وجد السكّان أنفسهم عالقين وتلقّوا تعليمات بـ"البحث عن ملجأ لأنّ أوان المغادرة فات". وقطعت إذاعات محلّية برامجها لتوجيه التعليمات بشأن سُبل النجاة من حريقٍ في حال وجود أشخاص عالقين في منزل أو سيّارة. وعلى طول الساحل الواقع جنوب سيدني وشمالها، نشر سكّان تسجيلات فيديو وصوَرًا على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر سحب دخان برتقاليّة اللون وأشجار كينا بارتفاع طبقات عدّة تلتهمها ألسنة اللهب. وهذه المنطقة هي الموطن الطبيعي للدبّ الأستراليّ (كوالا) الذي يتغذّى على أوراق الكينا. وقد تكون مئات الدببة نفقت بسبب الحرائق، حسب تقديرات السلطات. ويُتوقّع أن تهدأ الرياح القوية وتخفّ درجات الحرارة التي يشهدها الآن شرق استراليا خلال نهاية الاسبوع، ما سيتيح مواجهة أفضل للحرائق. وأعلنت أستراليا هذا الأسبوع تفعيل برنامج مساعدات ماليّة لمواجهة آثار الجفاف. وكثيرا ما تشهد استراليا جفافاً، لكنّ العلماء يرون أنّ المناخ الجاف استفحل بسبب التغير المناخي. للمزيد على يورونيوز: شاهد: تصوير جوي لحرائق "هيل فيل" المخيفة في أستراليا شاهد: عشرات الحرائق تلتهم غابات أستراليا بسبب الجفاف والرياح القوية شاهد: أستراليون يمرحون "كالمجانين" في مياه الأمطار بعد سنوات من الجفاف
Euronews (Ar)
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شاهد: بدء انسحاب القوات المتنازعة من خط الجبهة في شرق أوكرانيا
أعلن الجيش الأوكراني السبت أن أوكرانيا والانفصاليين الموالين لروسيا بدأوا سحب قواتهم من قطاع أساسي على خط الجبهة في شرق البلاد، تمهيدا لعقد قمة سلام طال انتظارها. وصرح المسؤول في الجيش الأوكراني بوغدان بوندار أن "سحب القوات والأسلحة بدأ" بين بلدتي بيتريفسكي وبوغدانيفكا. وذكرت وكالة أنباء الانفصاليين (دان) على موقعها الالكتروني أن "سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية ترحب ببدء انسحاب الأسلحة والجنود" من هذا القطاع. كذلك، نقلت وكالة تاس الروسية عن المبعوث الروسي إلى مفاوضات السلام بوريس غريزلوف "الترحيب" بالعملية. وبدأ الانسحاب بعيد الساعة 12,00 (10,00 ت غ) بإطلاق كل من الجيش الأوكراني والانفصاليين قذيفتين مضيئتين، واحدة بيضاء ليؤكد كل طرف أنه مستعد للانسحاب، ثم خضراء ليعلن أنه بدأ الانسحاب. وأمام مراقبي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا الذين يشرفون على العملية، بدأ جنود الطرفين التراجع بشكل نظامي. ويفترض أن يتراجع كل طرف لمسافة كيلومتر. واكدت المنظمة بدء الانسحاب موضحة انها "ستواصل التحقق من العملية". وفي الجانب الأوكراني، شاهدت صحافية في فرانس برس انسحاب ثلاث مركبات قتالية وحافلتين عسكريتين و20 جندياً. وأوضح بوغدان بوندار أنّه "بحلول 12 تشرين الثاني/نوفمبر عند الساعة 12,00، يتوجب أن تكون القوات والمعدات قد اتخذت مواقعها الجديدة"، ما يعني انتهاء عملية الانسحاب. وسيتبع ذلك فترة 25 يوماً مخصصة لإزالة الألغام في المنطقة وتدمير خنادق وتحصينات. اتفاق على الانسحاب ويسيطر الانفصاليون على بلدة بيتريفسكي بينما تسيطر كييف على بوغدانيفكا، وهما بلدتان تقعان على مقربة من "عاصمة" دونيتسك الانفصالية. وكان الانسحاب مقررا الإثنين ثم أرجئ إلى الجمعة بسبب إطلاق نار في قطاع فصل القوات. وجرت عمليتا انسحاب سابقاً في حزيران/يونيو ثم في تشرين الأول/أكتوبر، فيما بات بالإمكان حالياً التطلع إلى تنفيذ انسحاب على كامل الجبهة الممتدة على أكثر من 400 كلم. وكان وزير الخارجية الأوكراني فاديم بريستايكو أعلن خلال الأسبوع الحالي أنّ عملية الانسحاب (السبت) تشكل "الشرط الأخير لعقد القمة الرباعية" بين المسؤولين في أوكرانيا وروسيا ونظرائهم في فرنسا وألمانيا. ويأمل وزير الخارجية الأوكراني أن تعقد القمة بين الرئيس فولوديمير زيلينسكي والرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل في تشرين الثاني/نوفمبر في باريس. وسيكون أول اجتماع على هذا المستوى منذ 2016. انتقادات أوكرانية وكانت تكهنات أشارت في الأسابيع الأخيرة إلى احتمال انعقاد هذه القمة، ولكن الأمر لم يتحقق بسبب اشتراط موسكو إتمام عمليات الانسحاب قبل استئناف المفاوضات. وكانت عمليات الانسحاب هذه بدأت بدفع من الرئيس الأوكراني الذي تولى السلطة في أيار/مايو الماضي. لكنها تثير قلقا كبيرا في أوكرانيا حيث يتهم زيلينسكي من قبل معارضيه بأنّه يقود مفاوضات مع روسيا من دون إعلام الرأي العام، وبأنّه "يستسلم" في مواجهة الكرملين. وقال المحلل الأوكراني فولوديمير فسينكو لفرانس برس إنّ "حظوظ عقد العقمة ترتفع، ولكننا ما زلنا بعيدين من تأكيدها بنسبة 100%"، مشيراً إلى بقاء "عدد من نقاط الخلاف بين روسيا وأوكرانيا، يصعب الاتفاق بشأنها". وأسفر النزاع في شرق أوكرانيا عن سقوط حوالى 13 ألف قتيل منذ اندلاعه قبل خمس سنوات بعد شهر من ضم روسيا شبه جزيرة القرم. ويتهم الأوكرانيون والغربيون موسكو بأنّها تقدّم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين وتسيطر على تلك المنطقة بحكم الأمر الواقع، وهي اتهامات تنفيها موسكو. إقرأ أيضاً: المحكمة العليا في الهند تسمح ببناء معبد هندوسي في موقع دمر فيه مسجد سابقا الرئيس البرازيلي يدعو مواطنيه إلى عدم الاكتراث بلولا "الحقير" سفيان جيلالي ليورونيوز: إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية سيعقد الأزمة أكثر
Euronews (Ar)
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لبنان على أعتاب مرحلة جديدة.. والشارع يتظاهر ويرفض "التهويل"
تشديد المصارف إجراءات الحد من صرف الدولار يربك المواطنين محطات الوقود تقفل أبوابها بسبب صعوبات في تأمين الدولار والسيولة اللازمة رئيس الجمهورية يلتقي بحاكم مصرف لبنان لبحث الوضع المصرفي متظاهرون يتهمون وسائل إعلام بـ"تضخيم الأزمة المالية" وممارسة "التهويل" غضب في أوساط المحتجين بسبب تأخر الاستشارات لتشكيل حكومة مع استمرار التظاهرات ضد الطبقة السياسية وفسادها في لبنان، تسود حالة من الفوضى في الأسواق مع اغلاق محطات وقود أبوابها وارتفاع أسعار سلع أساسية وإشكالات شهدتها المصارف، إضافة إلى إغلاق أبوابها اليوم، السبت، والإثنين المقبل. وعلى الرغم من الضغط الذي يمارسه المتظاهرون ومشاركة طلاب الجامعات وتلامذة المدارس في الاحتجاجات، لم تحرك السلطات ساكناً منذ إعلان سعد الحريري استقالة الحكومة قبل عشرة أيام. وصباح السبت، خرج مئات المواطنين، وعلى رأسهم طلاب المدارس الذي تولوا لليوم الرابع على التوالي زمام المبادرة، إلى شوارع مدن رئيسية عدة ضمن الحراك الشعبي المستمر منذ 17 تشرين الأول/اكتوبر ضد الطبقة السياسية برمتها. فوضى الأسعار والدولار تسود حالة من الخوف بين المواطنين غير القادرين على تحصيل ما يريدون من ودائعهم المصرفية مع تشديد المصارف إجراءات الحد من بيع الدولار والخشية من زيادة ارتفاع أسعار المواد الغذائية. وبات التجار الكبار غير القادرين على الحصول على الدولارات من المصارف يتلاعبون بدورهم بالأسعار، وفق ما يقول رئيس جمعية المستهلك غير الحكومية زهير برو لفرانس برس. ويوضح "نتلقى الكثير من الشكاوى أن البلد في مرحلة فوضى بالأسعار"، مشيراً إلى أن "التجار الكبار يطلبون من التجار الصغار أن يدفعوا لهم بالدولار، وإن وافقوا على الليرة اللبنانية فيفعلون ذلك بسعر الصرف الذي يناسبهم". ويضيف "من هنا تنطلق المشكلة الأساسية، وبات صغار التجار أيضاً يفعلون الأمر ذاته، وبالتالي تصل الأسعار للمستهلك مرتفعة جداً"، مشيراً إلى ارتفاع طال "العديد من المواد من البيض إلى اللحوم والأجبان والالبان، والخضار" بنسب مختلفة. وللمرة الأولى منذ أكثر من عقدين من الزمن ظهرت خلال الصيف سوق موازية، وبات الدولار اليوم يصل إلى 1800 ليرة، فيما لا يزال السعر الرسمي لليرة ثابتاً على 1507. تشدد المصارف يأتي ذلك مع تشديد المصارف اللبنانية إجراءات الحدّ من بيع الدولار خلال أسبوع فتحت فيه أبوابها بعد توقف دام أسبوعين أمام الاحتجاجات الشعبية. ولم يعد بإمكان المواطنين الحصول على الدولار من الصراف الآلي، كما تفرض المصارف رسماً إضافياً على عمليات سحب الدولار المحدودة جداً مباشرة منها. واليوم تداول نشطاء صوراً لرسائل نصية وصلتهم عبر الهاتف تعتذر فيها المصارف حيث يودعون أموالهم من تلبية رغباتهم في سحب المال. وتغلق المصارف أبوابها يومي السبت والإثنين لمناسبة عيد المولد النبوي برغم أن العطلة الرسمية يوم الإثنين فقط، في خطوة رأى مراقبون أن الهدف منها قد يكون تخفيف الضغط عنها. وتداول مواطنون خلال الأسبوع الماضي أشرطة فيديو عدة تظهرهم وهم يتشاجرون مع موظفين في المصارف لعدم السماح لهم بسحب ما يريدون من مبالغ بالدولار، أو لعدم قبول المصارف أن يدفعوا مستحقات قروضهم بالليرة اللبنانية. محطات الوقود: عودة الأزمة أغلقت محطات وقود عدة السبت أبوابها مع انتهاء المخزون لديها وصعوبة القدرة على الشراء من المستوردين بالدولار الأميركي، وأبقت أخرى أبوابها مفتحة ريثما ينتهي مخزونها. وقال رئيس نقابة أصحاب المحطات سامي البراكس لفرانس برس "إذا لم يجدوا (المسؤولون والمصرف المركزي) حلاً حتى يوم الثلاثاء، سنضطر أن نوقف استيراد المشتقات النفطية ونغلق كافة المحطات ونجلس في بيوتنا". وبدأت أزمة محطات الوقود في شهر أيلول/سبتمبر مع تذمر أصحابها من صعوبة الحصول على الدولارات لتسديد فواتيرهم للمستوردين. ويدفع المستهلكون لأصحاب محطات الوقود بالليرة اللبنانية لكن يتعيّن عليهم الدفع بالدولار للمستوردين والموزعين. وبعد تنفيذهم إضرابات، أصدر المصرف المركزي تعميماً لتسهيل الحصول على الدولار. لكن ومع تشديد الإجراءات على بيع الدولار، الذي بات الحصول عليه بالغ الصعوبة، عاد أصحاب المحروقات لمواجهة الأزمة ذاتها، وباتوا يضطرون مجدداً لشراء الدولار من السوق الموازية. وهددت المستشفيات اللبنانية الجمعة أنها ستتوقف عن استقبال المرضى ليوم واحد في منتصف الشهر الحالي كإجراء تحذيري، في حال لم تستجب المصارف خلال مهلة أسبوع لطلبها تسهيل تحويل الأموال بالدولار لشراء مستلزمات طبية. لقاء عون بممثلي المصارف رئيس جمعية المصارف الدكتور سليم صفير، بعد الاجتماع المالي الذي تمّ مع رئيس الجمهورية ميشال عون في بعبدا، تكليف وزيري المالية والاقتصاد وحاكم مصرف لبنان ورئيس جمعية المصارف متابعة الأوضاع النقدية والمصرفية. وطمأن صفير إلى أن أموال المودعين محفوظة مضيفاً "لا داعي للهلع". وبدأت التحركات الشعبية، غير المسبوقة في لبنان ضد أداء الحكومات المتعاقبة، مع ازدياد الوضع الاقتصادي سوءاً ومعارضة المواطنين لزيادة الضرائب عليهم، وتخوفهم من تدهور قيمة الليرة اللبنانية مقابل الدولار. المتظاهرون يرفضون التهويل شهد هذا الأسبوع تحركات احتجاجية عدة، تشمل اعتصامات أمام مؤسسات رسمية ومصارف وإجبارها على إغلاق أبوابها، إلا أن عادة ما تحصل التظاهرات الأكبر والتي تملأ الساحات يومي السبت والأحد. وصباح اليوم السبت، خرج مئات المواطنين، وخصوصاً طلاب المدارس الثانوية، إلى شوارع مدن رئيسية عدة من بيروت إلى صيدا وصور جنوباً وطرابلس شمالاً وعرسال في الشرق. وسارت مسيرات طلابية حاشدة في شوارع وأحياء مدينة طرابلس قبل أن تلتقي في ساحة الاعتصام المعتمدة منذ بدء الحراك. ويتهم بعض المتظاهرين وسائل الإعلام بـ"التواطؤ مع النظام" ويقولون إنها تمارس "تهويلاً لإفشال الثورة"، مؤكدين في الوقت عينه على أن لا أزمة نقدية ولا انهيار. ورأى خليل زهر أن السلطة الرابعة في لبنان جزء من منظومة الفساد وخادمة النظام الفاشل. في وسائل التواصل الاجتماعي، توعد مغردون أيضاً بعدم فشل "الثورة" ووصفوا ما يحدث بـ"حملة التهويل الاقتصادي والأمني" التي تمارسها السلطات ضد حراك الشارع. تأخير البدء في الاستشارات "تحايل" منذ استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري في 29 تشرين الأول/أكتوبر تحت ضغط الشارع، ليس هناك أي بوادر لتشكيل حكومة جديدة يطالب المتظاهرون أن تضم اختصاصيين من خارج كافة الأحزاب السياسية التقليدية. ويثير التأخر في بدء الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس جديد للحكومة غضب المحتجين. ويجري المسؤولون، وفق ما تنقل وسائل اعلام محلية، لقاءات للتفاهم حول صيغة الحكومة قبل بدء الاستشارات النيابية. ويرى البعض أن ما يحدث الآن هو نقاش داخلي في أروقة السلطة حيث يسعى كل طرف إلى ترتيب حصّته في الحكومة المقبلة، علماً أن الشارع يرفض إلى حد بعيد عودة الطبقة السياسية التي حكمت البلاد 30 عاماً. ولخص الكاتب والصحافي اللبناني أحمد محسن على صفحته في فيسبوك بطريقة ساخرة "المشاورات" التي تتم بين الأطراف السياسية في لبنان، وماذا يريد كلّ طرف. البنك الدولي يحض لبنان على تشكيل الحكومة حض البنك الدولي لبنان منذ الأربعاء الفائت على تشكيل حكومة سريعاً، وقال إن "الآتي يمكن أن يكون أسوأ إن لم تتم المعالجة فوراً". وتبلغ الديون المتراكمة على لبنان 86 مليار دولار، أي ما يعادل 150 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، والجزء الأكبر منها تمّت استدانته من المصارف والمصرف المركزي. وخفضت وكالة "موديز" الثلاثاء التصنيف الائتماني للبنان ليصبح "سي إيه ايه - 2"، محذرة من تخفيض آخر في حال استمر الوضع على حاله. إقرأ أيضاً: المحكمة العليا في الهند تسمح ببناء معبد هندوسي في موقع دمر فيه مسجد سابقا سفيان جيلالي ليورونيوز: إجراء الانتخابات الرئاسية الجزائرية سيعقد الأزمة أكثر الرئيس البرازيلي يدعو مواطنيه إلى عدم الاكتراث بلولا "الحقير"
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الأسد: ترامب هو أفضل الرؤساء الأميركيين بسبب "شفافيته"
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.