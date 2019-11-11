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استشهاد شاب فلسطينى برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلى جنوب بيت لحم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استشهد قبل قليل شاب فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال مواجهات عند مخيم العروب جنوب بيت لحم، جاء ذلك بسحب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية دون التطرق لتفاصيل أخرى.

 

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