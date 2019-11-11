شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان: من المرجح تمديد اتفاق خفض إنتاج أوبك+ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الطاقة العمانى اليوم الاثنين إن من المرجح أن تمدد أوبك والمنتجون من خارجها اتفاق خفض إمدادات الخام، لكن من المستبعد تعميق التخفيضات، بينما قالت الإمارات إنها ليست قلقة حيال نمو الطلب على النفط فى المدى الطويل.

ومنذ يناير، تطبق منظمة البلدان المصدرة للبترول وروسيا ومنتجو نفط آخرون متحالفون معها، فى إطار ما بات يعرف باسم أوبك+، اتفاقا لخفض الإنتاج 1.2 مليون برميل يوميا حتى مارس 2020 فى مسعى لدعم الأسعار. وتلتقى المجموعة فى ديسمبر.

وقال محمد بن حمد الرمحى وزير الطاقة بسلطنة عمان، وهى دولة ليست عضوا بأوبك، للصحفيين خلال مؤتمر للطاقة فى العاصمة الإماراتية أبوظبى "التمديد مرجح. التخفيض (أكثر) أعتقد أنه غير وارد ما لم تحدث أشياء خلال الأسبوعين المقبلين."

وقال إن الطلب على النفط يتحسن فى ظل تراجع مخاوف التجارة وإن السلطنة راضية عن الأسعار الحالية للنفط. ونزلت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم وسط مخاوف حيال فرص إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والصين.

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وقال الرمحى "جميع المؤشرات تظهر أن الأمور تتحسن.. الخوف من الركود.. مؤشرات الاتفاق بين الولايات المتحدة والصين إيجابية."

وعلى جانب أخر، دعا وزير النفط العمانى اليوم الاثنين إلى الحوار مع إيران وقال إن بلاده تبذل مساعيها من أجل إجراء محادثات وستبقى محايدة حيال التوترات الإقليمية.

وقال الرمحى إن سلطنة عمان كانت دوما محايدة لأن الحياد "يناسبنا ويناسب الطريقة التى نتعامل بها مع الخلافات".