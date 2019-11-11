شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ "ذى قار" العراقية: جهات مجهولة وغير معروفة استهدفت المتظاهرين أمس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتهم محافظ ذى قار عادل الدخيلي، اليوم الإثنين، جهات وصفها بأنها "مجهولة وغير معروفة" باستهداف المتظاهرين، أمس الأحد، مشيرا إلى أن اللجان التحقيقية تجرى عملها الآن لمعرفة تلك الجهات.

وقال الدخيلى ـ فى تصريح خاص لقناة (السومرية نيوز)ـ إن "أمس الأحد كان يوما صعبا جدا على أبناء المحافظة"، موضحا أن "التظاهرات بدأت فى مكان محدد بحماية القوات الأمنية التى تلقت توجيهات من خلال كتب رسمية والاتصالات المباشرة بعدم استخدام العنف بكل أنواعه".

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وحذر الدخيلى من أن "هناك من يعمل لجر التظاهرة، وإدخال مشاكل والدخول بين القوات الأمنية والمتظاهرين وحرف التظاهرة عن مسارها وحقوقها الشرعية"، داعيا "كل الأطراف بينهم المتظاهرون والقوات الأمنية إلى الهدوء والتزام السلمية والمكان المخصص للتظاهرة وعدم السماح للمندسين".

وأعلنت المفوضية العليا لحقوق الإنسان فى العراق، اليوم، استشهاد أربعة متظاهرين وإصابة 130 آخرين بينهم عناصر من القوات الأمنية فى محافظة ذى قار، أمس، فيما أشارت إلى اعتقال 34 متظاهرا "بصورة تعسفية".