شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف، اليوم الاثنينـ إن موسكو تصر على استعادة السلطات السورية سيطرتها على كامل أراضى البلاد، بما فى ذلك مناطق حقول النفط التى استولى عليها الأمريكيون .

وأضاف لافروف ـ خلال مؤتمر صحفى اليوم أوردته قناة "روسيا اليوم" ـ "سنصر على أن يسيطر الجيش السورى على كامل التراب الوطنى وأراضى البلاد بفعالية وبأسرع وقت ممكن، هذا فقط ما سينهى الإرهاب ويحل جميع القضايا المتعلقة بالتسوية السياسية النهائية".

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وجاءت تصريحات الوزير الروسى تعليقا على أنباء أفادت بأن الجيش الأمريكى نشر مؤخرا مركبات مدرعة ودبابات ثقيلة من طراز "أبرامز" حول حقول النفط السورية فى شمال البلاد .

وكان الرئيس الأمريكى أعلن فى وقت سابق أنه يعتزم إبقاء جزء من القوات الأمريكية فى سوريا لحماية حقول النفط شرق البلاد من سيطرة "داعش" الإرهابي.