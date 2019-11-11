شكرا لقرائتكم خبر عن موريتانيا تشارك فى المؤتمر العالمى للسكان فى نيروبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشارك موريتانيا في أعمال المؤتمر العالمي للسكان والتنمية المقرر انعقاده بالعاصمة نيروبى غدًا، تحت شعار "تسريع وعد المؤتمر الدولي للسكان والتنمية" . وتمثل موريتانيا في هذا المؤتمر نن كان وزيرة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة. وينتظر أن تشارك الوزيرة الموريتانية على هامش المؤتمر العالمي في اجتماع لجنة رفيعة المستوى، حول مشروع تمكين المرأة والعائد الديمجرافي. Advertisements ويسعى المؤتمر إلى تعزيز وحشد الالتزامات السياسية والمالية اللازمة، لإنهاء الأعمال غير المكتملة لبرنامج عمل المؤتمر الدولي للسكان والتنمية. وتستمر أعمال المؤتمر من 12 إلى 14 نوفمبر الجاري.

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