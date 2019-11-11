شكرا لقرائتكم خبر عن ممثلة الأمم المتحدة: السيستانى يساند تنفيذ إصلاحات جدية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جانين هينيس بلاسخارت اليوم الاثنين، إن آية الله العظمى علي السيستاني، المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق، أوضح أنه يساند تنفيذ إصلاحات جدية خلال فترة زمنية معقولة. وأضافت أن السيستاني عبر أيضا عن قلقه من افتقار النخبة السياسية للجدية الكافية بشأن تنفيذ الإصلاحات. وتابعت قائلة في مؤتمر صحفي عقب لقائها السيستاني في مدينة النجف الشيعية المقدسة "لا يمكن أن يعود المحتجون السلميون إلى بيوتهم دون نتائج ملموسة".

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