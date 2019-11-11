شكرا لقرائتكم خبر عن الدفاع الروسية: رصد 54 انتهاكا للهدنة فى سوريا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر
وأشارت الوزارة فى بيان، اليوم الاثنين، إلى أن الجانب التركى فى اللجنة رصد بدوره 21 انتهاكا للهدنة فى محافظات إدلب "12" واللاذقية "2" وحلب "3" وحماة"4".
وأضاف البيان، أن المركز الروسى للمصالحة بين الأطراف المتحاربة، ورصد تحركات اللاجئين السوريين، نفذ بشكل عام 2239 عملية إنسانية، بوزن إجمالى من المساعدات الإنسانية 3704.8785 طن.
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