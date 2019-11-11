شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم غرفتين سكنيتين فى منطقة "المنطار" ببادية القدس والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضى المنطار يونس جعفر، إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الباكرة بهدم غرفتين سكنيتين فى منطقتى "شعب موسى" و"أم الريان" من المنطار التابعة لأراضى بلدة السواحرة، بحجة عدم الترخيص.
يذكر أن، مستوطنين وضعوا فى الخامس عشر من سبتمبر بيوتًا متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الأرض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية فى المنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال الإسرائيلى يهدم غرفتين سكنيتين فى منطقة "المنطار" ببادية القدس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.