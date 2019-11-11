شكرا لقرائتكم خبر عن الاحتلال الإسرائيلى يهدم غرفتين سكنيتين فى منطقة "المنطار" ببادية القدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

وقال رئيس لجنة الدفاع عن أراضى المنطار يونس جعفر، إن قوات الاحتلال شرعت منذ ساعات الصباح الباكرة بهدم غرفتين سكنيتين فى منطقتى "شعب موسى" و"أم الريان" من المنطار التابعة لأراضى بلدة السواحرة، بحجة عدم الترخيص.

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يذكر أن، مستوطنين وضعوا فى الخامس عشر من سبتمبر بيوتًا متنقلة "كرفانات" وخزانات مياه على الأرض المذكورة، بهدف إقامة بؤرة استيطانية فى المنطقة.