الدفاع التركية: مياه الشرب تعود لمدينة الحسكة السورية

أنقرة / محمد طوسون/ الخليج 365
عادت مياه الشرب لمدينة الحسكة شمال شرقي سوريا مع تواصل أعمال صيانه محطة المياه في منطقة "علوك" بريف مدينة رأس العين.
وأوضح بيان صادر عن وزارة الدفاع التركية، الإثنين، مواصلة أعمال صيانة محطة "علوك" لمياه الشرب الذي يغذي مناطق رأس العين والدرباسية والحسكة.
وأضاف البيان أنه نتيجة المرحلة الأولى من أعمال الصيانة تم إعادة ضخ مياه الشرب لمدينة الحسكة.
وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.
وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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