إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-
أصيب مواطن فلسطيني بجراح، الإثنين، خلال مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.
وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطن أصيب
بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال مواجهات في مخيم الفوّار جنوبي مدينة الخليل.
وأشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعاف الأولي للمصاب، قبل نقله للعلاج في المستشفى.
وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت في محيط "مخيم الفوّار" بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية، نصبت حاجزا عسكريا على مدخل المخيم.
واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.
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