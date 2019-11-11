إصابة فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي جنوبي الضفة

الخليل/ قيس أبو سمرة/ الخليج 365-



أصيب مواطن فلسطيني بجراح، الإثنين، خلال مواجهات مع قوة من الجيش الإسرائيلي، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت جمعة الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان صحفي تلقت وكالة الخليج 365 نسخة منه، إن طواقمها قدمت العلاج لمواطن أصيب

بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، خلال مواجهات في مخيم الفوّار جنوبي مدينة الخليل.

وأشارت إلى أنه جرى تقديم الإسعاف الأولي للمصاب، قبل نقله للعلاج في المستشفى.

Advertisements

وقال شهود عيان لوكالة الخليج 365، إن مواجهات اندلعت في محيط "مخيم الفوّار" بين عشرات الشبان وقوة إسرائيلية، نصبت حاجزا عسكريا على مدخل المخيم.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع، فيما رشق الشبان القوات بالحجارة.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.