الإغاثة التركية توزع مساعدات إنسانية لألفي عائلة في سوريا

تل أبيض/ براق قرجه أوغلو/ الخليج 365

وزعت هيئة الإغاثة الإنسانية التركية ( (IHH، مساعدات إنسانية لألفي عائلة في مدينتي تل أبيض ورأس العين في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا.

وأوضح سليم طوسون المسؤول الإعلامي المعني بأنشطة الهيئة في سوريا، للأناضول، الاثنين، أن الهيئة تواصل تقديم مساعداتها الإنسانية للسوريين القاطنين في المدن السورية التي تحررت من الإرهابيين بعملية "نبع السلام".

وأضاف أن الهيئة وزعت لأكثر من ألفي عائلة سورية مساعدات تضمنت مواد غذائية وطبية وبطانيات واحتياجات الأطفال، مؤكدا مواصلة العمل على تلبية احتياجات العوائل المحتاجة.وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.وفي 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تم تحرير مدينتي تل أبيض ورأس العين من إرهابيي "ي ب ك/بي كا كا".وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، أعقبه تفاهم مماثل مع موسكو. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.