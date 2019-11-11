منسق الأمم المتحدة لعملية السلام يصل غزة مُجددا

غزة/ نور أبو عيشة/ الخليج 365-

وصل المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، الاثنين، إلى قطاع غزة.

وقال المكتب الإعلامي لهيئة المعابر الفلسطينية (حكومية)، في تصريح صحفي، وصل "الخليج 365" نسخة منه، إن ملادينوف وصل غزة، برفقة وفد مرافق له، عبر معبر بيت حانون (إيرز)، شمالي القطاع.

وزار ملادينوف، قطاع غزة، الأسبوع الماضي، لبحث ملف الانتخابات الفلسطينية العامة، مع رئيس حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إسماعيل هنية.

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وأكّد ملادينوف خلال اللقاء السابق على أن "الأمم المتحدة سيكون لها دورا مهما لضمان نجاح هذه العملية"، وفق بيان سابق صدر عن حماس.

وأعلنت حركة حماس، مؤخرا، موافقتها على عقد الانتخابات الفلسطينية العامة.

وعقدت آخر انتخابات رئاسية في 2005، بينما أجريت آخر انتخابات تشريعية 2006.

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