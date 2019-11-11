اليابان تعرب عن قلقها من سقوط ضحايا في التظاهرات العراقية

العراق/ أمير السعدي/ الخليج 365



أعربت اليابان، الإثنين، عن قلقها إزاء العدد الكبير من الضحايا خلال المظاهرات واسعة النطاق التي تحدث في العراق، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.



وذكرت وزارة الخارجية اليابانية في بيان، اطلعت عليه الخليج 365، أن "طوكيو تشعر بالقلق إزاء العدد الكبير من الضحايا خلال المظاهرات واسعة النطاق التي تحدث في العاصمة العراقية بغداد، وفي الأجزاء الوسطى والجنوبية من البلاد".



وحسب البيان، دعت اليابان جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس للحد من وقوع مزيد من الضحايا.



وتوقعت الخارجية "أن العراق بوصفه حجر زاوية للسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، سيتجاوز الوضع الحالي بطريقة سلمية".



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وعبرت اليابان عن أملها بأن تستجيب الحكومة العراقية لتطلعات الشعب التي عبرت عنها خلال المظاهرات الحالية، وأن تقوم بالإصلاحات بسرعة لتنال ثقته وتحقق الاستقرار والتنمية في البلد.



ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.



وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 323 قتيلا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.



ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.



كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة.

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