هل حب الشباب يزيد من خطر الإصابة بالسرطان؟

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
استناداً إلى دراسة أمريكية، فإن حب الشباب يزيد من خطر الإصابة بسرطان الجلد في مرحلة لاحقة من العمر.
وفي هذه الدراسة قام الباحثون بتقييم بيانات صحية لـ 99 ألف و128 حالة مرضية من حيث وجود صلة بين حب الشباب وتطور 8 أمراض سرطانية محددة لدى السيدات.
وأظهرت النتائج أن السيدات، اللاتي يعانين من حب الشباب بشدة، يزداد لديهن خطر الإصابة بسرطان الجلد، بغض النظر عن عوامل الخطر الأخرى المعروفة لسرطان الجلد.
وخلص الباحثون إلى أن حب الشباب يمثل عامل خطر جديد لم يكن معروفاً من قبل للإصابة بسرطان الجلد، مشيرين إلى ضرورة إجراء المزيد من الدراسات لبحث العلاقة بين حب الشباب والأمراض السرطانية الناجمة عن التغيرات الهرمونية.
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