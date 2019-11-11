دبي - بواسطة محمد فارس © Unlimit Tech قدمت بواسطة

هذا الموضوع شاومي تدفع الإصدار الثابت من تحديث MIUI 11 لمستخدمي هواتف Redmi 8 وRedmi 8A ظهر على التقنية بلا حدود.

بدأت شركة شاومي مؤخراً في دفع الإصدار الثابت من تحديث واجهة MIUI 11 لمستخدمي هواتف Redmi 8 وRedmi 8A في الأسواق العالمية.

أشارت شركة شاومي سابقاً إلى خططها لإطلاق الإصدار الثابت من تحديث MIUI 11 لمستخدمي هواتف Redmi 8 وRedmi 8A في الأسواق العالمية بدءاً من 13 من نوفمبر، على أن تكون البداية في السوق الهندي، واليوم ينطلق الإصدار الثابت رسمياً قبل الموعد المحدد مسبقاً من شاومي.

تدعم البرمجيات الجديدة في الإصدار رقم 11.0.1.0.PCPINXM كلاً من هاتفي Redmi 8 وRedmi 8A، حيث تتوفر البرمجيات الجديدة لهاتف Redmi 8 بسعة 600 ميجا بايت، بينما تتوفر لهاتف Redmi 8A بسعة 544 ميجا بايت.

Advertisements

من جانب أخر يرتكز تحديث واجهة MIUI 11 على نظام تشغيل Android Pie، أي أن التحديث لا يأتي مع نظام Android 10، إلا أنه ينطلق مع تحديث برمجيات الحماية لشهر أكتوبر من 2019.

يذكر أن تحديث واجهة MIUI 11 يجلب لمستخدمي سلسلة هواتف Redmi 8 نمط الثيم المظلم في النظام بشكل كامل، مع مجموعة من الصوتيات المميزة للطبيعة مع نغمات جديدة للتنبيهات، إلى جانب مميزات أكثر يمكن للمستخدمين تجربتها الآن.

المصدر

هذا الموضوع شاومي تدفع الإصدار الثابت من تحديث MIUI 11 لمستخدمي هواتف Redmi 8 وRedmi 8A ظهر على التقنية بلا حدود.