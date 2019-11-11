شكرا لقرائتكم خبر عن الجامعة العربية تحتفل بيوم "الوثيقة العربية " والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، فعاليات الاحتفال السنوى بيوم الوثيقة العربية، وذلك بالتنسيق مع الفرع الإقليمى العربى للمجلس الدولى للأرشيف "عربيكا"، و بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية.

يعقد الاحتفال بيوم الوثيقة العربية، للعام السابع على التوالى، تحت عنوان "الأرشيفات العربية.. الواقع والمأمول"، وذلك لما تشكله الأرشيفات العربية من أهمية بمفهومها الحضارى والثقافى، وبمضمونها القومى العربى، خاصة فى ظل التحديات التى تواجه العالم العربى، الذى يتعرض تاريخه وتراثه الوثائقى لمحاولات طمس وتزوير.

Advertisements

ويؤكد الاحتفال على الأهمية التاريخية، التى توليها الجامعة العربية للوثيقة العربية، و التى تحفظ فى طياتها الحقوق العربية القومية، وباعتبارها القاعدة الأصيلة التى ترتكز عليها هوية الأمم.

يتم خلال الاحتفال، تكريم نخبة من الشخصيات والمؤسسات العربية، التى حققت إسهامات ملموسة فى مجال الحفاظ على التراث الوثائقى العربي.