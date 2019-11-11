الأمن العراقى: الوضع فى البصرة تحت السيطرة التامة

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وقال مشارى، فى تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية، اليوم الإثنين، "إن الخطة الأمنية الخاصة بحماية كافة المؤسسات الحكومية والمهمة فى البصرة ما زالت مستمرة؛ تحسبا لأى طارئ أو مظاهرات جديدة تتخللها أعمال عنف واشتباكات فى المحافظة".
وأشار، إلى وجود مجموعات مندسة ومخربة بين صفوف المتظاهرين، وذلك فى محاولة لإشعال الاحتجاجات التى تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية فى البلاد، مؤكدا سقوط قتلى وجرحى على يد المندسين بين المتظاهرين فى البصرة.
وتتواصل الاحتجاجات فى العراق، ضد تدهور الأحوال المعيشية وارتفاع معدلات البطالة والفساد، منذ أوائل أكتوبر الماضى، حيث تشمل مختلف المناطق والنواحى فى البلاد.
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