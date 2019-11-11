بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال» الجديدة لتداول عقود خام مربان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن في أبوظبي عن إطلاق بورصة جديدة لتداول العقود الآجلة لخام مربان في العالم، وذلك عبر بورصة «أبوظبي إنتركونتيننتال» للعقود الآجلة.

وأعلن عن البورصة الجديدة كل من سلطان الجابر رئيس شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وجيف سبريكير الرئيس التنفيذي لبورصة إنتركونتننتال.

وبورصة إنتركونتيننتال مدرجة في بورصة نيويورك للأوراق المالية تحت الرمز (NYSE: ICE) وهي المشغل الرائد لبورصات وغرف المقاصة العالمية والمزود لخدمات البيانات والإدراج.

وكان المجلس الأعلى للبترول في أبوظبي قد أعلن في 4 نوفمبر 2019 عن إطلاق آلية تسعير جديدة لخام «مربان» الذي تنتجه أدنوك، حيث سيتم تغيير الآلية الحالية التي تعتمد على سعر بيع رسمي بأثر رجعي، وتطبيق آلية جديدة تقوم على التسعير المستقبلي وحركة السوق وتعتمد عقود مربان الآجلة كمؤشر سعري.

كما اعتمد المجلس الأعلى للبترول إلغاء قيود الوجهات الحالية على مبيعات خام «مربان».

وبدعم من أدنوك، سيتم تداول العقود الآجلة لخام «مربان» التي اعتمدها المجلس في «بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال للعقود الآجلة».

ومن المقرر أن تعامل عقود خام مربان الآجلة المتداولة في بورصة أبوظبي إنتركونتيننتال كعقود تسليم فعلية على أساس البيع والتسليم على ظهر السفينة «FOB»، على أن يكون التسليم في إمارة الفجيرة بدولة الإمارات.

ويعد مربان خاماً عالي الجودة وخفيفاً ومنخفض الكبريت تنتجه أدنوك التي يبلغ إنتاجها اليومي حوالي 3 ملايين برميل يومياً، منها حوالي 1.7 مليون برميل من خام مربان.