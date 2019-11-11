حاكم الشارقة يفتتح منتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، انطلقت الدورة الخامسة لمنتدى الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر 2019 تحت شعار «التوجهات المستقبلية في الاستثمار الأجنبي المباشر».

وتحدث وزير الاقتصاد سلطان المنصوري في افتتاح المنتدى معلناً «نحن اليوم على أعتاب ثورة رقمية ستساهم بشكل كبير في تعزيز النمو الاقتصادي للإمارات»، وأضاف أن «قانون الاستثمار الأجنبي المباشر جذب عدداً كبيراً من المشاريع الاقتصادية والتجارية النوعية الجديدة».

وقال وزير الاقتصاد: «شهد العالم في عام 2018 تراجعاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للسنة الثالثة على التوالي بنسبة 13.4 % مقارنة مع عام 2017 وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2019 الصادر عن (الأونكتاد)، وانعكس هذا الانخفاض على اقتصادات الدول المتقدمة بنسبة 27% وعلى اقتصادات الاتحاد الأوربي تحديداً بنسبة 55% وعلى الاقتصادات الانتقالية 28% فيما ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية 2%».

وتابع المنصوري «لا شك في أن دولة الإمارات ليست معزولة عن الأسواق العالمية بل لديها اقتصاد منفتح ومرتبط بصورة حيوية بالاقتصاد العالمي، ومع ذلك لم يكن للاتجاه التراجعي للاستثمارات الأجنبية المباشرة في العالم تأثير سلبي في قدرة الدولة على استقطاب الاستثمار».

وأوضح أن دولة الإمارات حققت ارتفاعاً جيداً في رصيد الاستثمار الأجنبي التراكمي الوارد حتى نهاية عام 2018 والذي تجاوز 140.3 مليار دولار بنسبة 8% وحلت قارة آسيا في المرتبة الأولى في ضخ استثماراتها المباشرة في الإمارات تلتها أوروبا ومن ثم أمريكا الشمالية ثم إفريقيا، مشيراً إلى أن الدولة جاءت في المرتبة الثانية عالمياً في توقيع اتفاقيات الاستثمار الثنائية الدولية، وفي المرتبة الثالثة عالمياً فيما يتعلق بمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة المعلن عنها.

وقال وزير الاقتصاد: «هذه النتائج المهمة لم تكن وليدة الصدفة بل هي نتاج رؤية واضحة تبنتها القيادة الرشيدة لتعزيز مكانة الإمارات كوجهة عالمية، وهذا ما تعكسه سياسات الدولة لتنمية الاستثمار الأجنبي المباشر إذ يعد أحد مؤشرات الأجندة الوطنية 2021، ومحوراً رئيسياً ضمن مئوية الإمارات 2071، حيث تحرص الدولة على صياغة استراتيجيات تعزز ريادتها في استقطاب الاستثمار النوعي الذي يدعم خطط التنمية القائمة على الابتكار والمعرفة والتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي».