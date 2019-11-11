«الســاعة الرابعــة» ينـبـذ الأفكــار الإقصائيـة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عمّان: ”الخليج 365”

قدّمت فرقة المسرح الحديث في الشارقة، عملها «الساعة الرابعة» على خشبة المسرح الرئيسي في المركز الثقافي في عمّان مساء أمس الأول السبت، وذلك ضمن مهرجان الأردن المسرحي السادس والعشرين الذي تختتم فعالياته الخميس المقبل.

وأكد معقبون ومتداخلون في الندوة التقييمية التي أعقبت العرض مباشرة، أن العمل الذي أعّده طلال محمود وأخرجه إبراهيم سالم، طرحَ بعمق نبذ الأفكار الإقصائية، مقابل نشر التعايش والتسامح، وذلك عبر رؤى تنويرية أجاد خلالها الممثلون تجسيد شخصيات تعاني الوسواس واضطرابات نفسية في عيادة طبيب يتأخر عن موعده.

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وذكر سالم بعدما استقبل حفاوة جماهيرية كبيرة وآراء نقدية محفزة، أن ردود الفعل كانت إيجابية لاسيما مع تكرار عديدين عبارة أن المهرجان بدأ فعلياً بهذا العرض في إشارة إلى تفوّقه الملحوظ على ما سبقه.

وأوضح سالم في الندوة أن بعض الأخطاء المحدودة لاسيما في اللغة العربية الفصحى مردّها إلى تغييرات طارئة شملت بعض الممثلين والفنيين. وقال: العمل يبحث في أفكار شخصيات يبدو أنها لا تتقاطع مع بعضها فكرياً واجتماعياً ومرجعياً ويدعو إلى الاقتراب منها فعلياً ومعنوياً ورفض التمترس خلف تصنيفات مغلقة.

وأشار سالم إلى اعتماد البساطة والتكثيف في العمل الذي كان حصد خمس جوائز في دورة مهرجان أيام الشارقة المسرحية الأخيرة، ويعتبر عرضه في عمّان الثالث عشر إجمالاً بين أربعة مهرجانات عربية.