شكرا لقرائتكم خبر عن «إكسبو 2020».. أيـادٍ متحدة ومحطة جديدة في نهضتنا والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أن أيادي أبناء الإمارات متحدة وقلوبهم متوحدة، لاستضافة العالم في معرض إكسبو دبي 2020.
ونوه صاحب السمو، نائب رئيس الدولة، بأن فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة، ليسطر قصة جديدة للإمارات التي تعتزم إدهاش العالم.
وغرد سموه على «تويتر»: «بدأ العد التنازلي لإكسبو؛ أكبر حدث تستضيفه الإمارات.. الأيادي متحدة.. القلوب متوحدة.. فريق العمل الإماراتي يعمل بروح واحدة، سنسطر قصة جديدة للإمارات.. سنستضيف العالم.. وسندهش الشعوب».
وأكد صاحب السمو، ولي عهد أبوظبي، أن إكسبو دبي 2020 محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضة الإمارات الحضارية.
ونشر سموه على «تويتر»، صورة تجمع سموه مع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وعلق عليها: «مع أخي محمد بن راشد.. الإمارات ترحب بالعالم في إكسبو دبي 2020.. محطة جديدة مرتقبة في مسيرة نهضتنا الحضارية».
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