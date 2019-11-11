المدفعي و«طرباند» ضيفا « هلا بالمجاز» 6 ديسمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يُحيي الفنان العراقي إلهام المدفعي حفلاً يحمل عبق الشجن العراقي، وترافقه فرقة «طرباند» العربية القادمة من السويد، مساء 6 ديسمبر المقبل، ضمن الموسم الجديد لأمسيات مهرجان «هلا بالمجاز»، الغنائية والموسيقية التي ينظمها مسرح المجاز في الشارقة.

ويحظى الجمهور التواق لسماع أجمل المقامات الموسيقية والأغنيات الجميلة التي تعبّر عن تاريخ حافل بالإبداع قدمه المدفعي خلال مسيرة تجاوزت أربعة عقود، بأغنيات خالدة من «خطار»، مروراً ب«مالي شغل بالسوق»، وصولاً إلى «أشقر بشامة»، وغيرها من الأغنيات التي دمج من خلالها الموسيقى العربية الأصيلة بالأنغام الغربية.

وللمرة الأولى في الشارقة، تطل فرقة «طرباند» ذات الأصول العربية التي شقت طريقها عام 2008 كواحدة من الفرق الموسيقية التي تعتمد على تقديم «الموسيقى البديلة»، وحازت جائزة «أفضل فرقة موسیقیة» في السوید عام 2017، لتسعد الجمهور الإماراتي والعربي بباقة مختارة من أجمل الأغنيات والمقطوعات الموسيقية.

وقال طارق سعيد علاي مدير المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة: «يسعدنا أن يستضيف مسرح المجاز الفنان إلهام المدفعي، ليقدم لجمهوره التوّاق للاستماع، عذوبة الألحان الشرقية التي تميزت ببصمته المتألقة، خلال مسيرة طويلة مكللة بأعمال حظيت برواج كبير بين جمهور الغناء العربي الأصيل».

وأضاف: «حضور فرقة «طرباند» لأول مرة في الشارقة، يقدم للجمهور نوعاً جديداً من الفنون التي تمزج ما بين الثقافات العربية والغربية، وهذا ما نحرص عليه في مسرح المجاز، أن نُشرع آفاق الإبداع الإنساني أمام الجمهور ليستمتع بأجمل المقطوعات الموسيقية والغنائية التي تعرف بحضارة وعراقة الشعوب».