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الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر داعش إلى بلادهم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الداخلية التركية، ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ، اليوم الاثنين، إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا 7 ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم داعش لبلادهم.

 

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وحذر وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضى من أن أنقرة ستبدأ فى إعادة متشددى داعش لبلادهم يوم الاثنين حتى إن كانت تلك الدول قد أسقطت عنهم الجنسية.

 

 

 

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