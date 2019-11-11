شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر داعش إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الداخلية التركية، ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.
وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ، اليوم الاثنين، إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا 7 ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم داعش لبلادهم.
وحذر وزير الداخلية سليمان صويلو الأسبوع الماضى من أن أنقرة ستبدأ فى إعادة متشددى داعش لبلادهم يوم الاثنين حتى إن كانت تلك الدول قد أسقطت عنهم الجنسية.
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