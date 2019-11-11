شكرا لقرائتكم خبر عن الداخلية التركية تعلن ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر داعش إلى بلادهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الداخلية التركية، ترحيل 11 فرنسيًا من عناصر تنظيم داعش الإرهابي إلى بلادهم، جاء ذلك بحسب ما ذكرته شبكة "سكاى نيوز" فى خبر عاجل.

وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية التركية ، اليوم الاثنين، إن بلاده رحلت متشددا أمريكيا وسترحل قريبا 7 ألمان بعد أن ذكرت وسائل إعلام رسمية أن أنقرة بدأت عمليات إعادة متشددين أجانب من تنظيم داعش لبلادهم.

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