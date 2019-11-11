شكرا لقرائتكم خبر عن بشار الأسد: سيكون بوسع أى شخص الترشح بانتخابات 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس السورى بشار الأسد، إن انتخابات الرئاسة فى البلاد عام 2021 ستكون مفتوحة أمام أى شخص يريد الترشح وإنها ستشهد مشاركة العديد من المتنافسين.

أدلى الأسد بالتصريحات في مقابلة بثتها اليوم الاثنين قناة (آر.تي) التلفزيونية، كان الأسد قد واجه منافسين اثنين في انتخابات عام 2014 التي حقق فيها فوزا ساحقا، والتي وصفها منافساه بأنها مسرحية. وقال الأسد "كنا في المرة الماضية ثلاثة، وهذه المرة بالطبع سيكون لدينا كل من يريدون الترشح. سيكون هناك العديد من المرشحين".

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