مقتل 3 حراس أمن بـ"رصاص مجهولين" شمالي القاهرة

القاهرة/ الخليج 365- قتل 3 خفراء أمن، وهم بمثابة حراس غير نظاميين، برصاص "مجهولين"، هاجموا ارتكازا أمنيا شمالي القاهرة. ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلي بمصر، " أطلق مجهولون الرصاص على ارتكاز أمنى بأحدى قرى القليوبية، الاثنين، وفروا هاربين". وأضافت أن الهجوم أسفر عن مقتل 3 خفراء (حارس أمن) من بينهم خفير خصوصي. #يتبع

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