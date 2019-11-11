وزير إماراتي: الطاقة الخضراء ستنمو بوتيرة أسرع من "التقليدية"

أحمد سليمان/ الخليج 365



قال سهيل المزروعي، وزير الطاقة والصناعة الإماراتي، الإثنين، إنه لا يوجد ما يدعو للقلق حيال نمو الطلب على النفط، على الرغم من تسارع نمو الطاقة الخضراء.

وتوقع المزروعي خلال مؤتمر ومعرض "أديبك" للنفط والغاز في العاصمة أبوظبي، أن تنمو الطاقة الخضراء بوتيرة أسرع من النمو المسجل في الطاقة التقليدية.

وقال المزروعي: مع نمو الطاقة الخضراء، سينمو أيضا النفط والغاز.

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والشهر الماضي، خفضت وكالة الطاقة الدولية توقعاتها لنمو الطلب على النفط بمقدار 100 ألف برميل يوميا في العامين الجاري والمقبل، بسبب انخفاض مستوى الطلب في سنة الأساس خلال 2018، وتوقعات بتباطؤ نمو الاقتصاد العالمي.

وتوقعت منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، انخفاض الطلب العالمي على النفط بمقدار 40 ألف برميل يوميا، إلى 99.8 مليون برميل يوميا في 2019.

والأسبوع الماضي، قدرت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) أن صناعة النفط حول العالم بحاجة إلى استثمارات قيمتها 10.6 تريليونات دولار بين عامي 2018 و2040.

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