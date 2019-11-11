198 شهيدا للوطني السوري منذ بدء عملية "نبع السلام"

تل أبيض/رأس العين/الخليج 365

ارتقى 198 شهيدا للجيش الوطني السوري، وأصيب 643 آخرون، منذ انطلاق عملية "نبع السلام" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مع الجيش التركي شمالي سوريا.

وفي حديث للأناضول أكد المتحدث باسم الجيش الوطني السوري يوسف حمود، أنهم مازالوا يقدمون الشهداء حتى بعد انتهاء العملية، في تصديهم لتسلّل عناصر تنظيم "ي ب ك/بي كا كا" الإرهابي وتطهير مناطقهم، من بقايا الإرهابيين.

وأشار حمود إلى أنّ الإرهابيين يشنون اعتداءات على المدنيين في مناطق الجبهات، مبينا عدم التزام ي ب ك/بي كا كا الإرهابي بالتفاهمات التي أبرمتها تركيا مع روسيا والولايات المتحدة.

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وبحسب المعلومات التي جمعها مراسل الخليج 365 من قادة الجيش الوطني، فقد ارتقى 198 جنديا من صفوفهم منذ انطلاق عملية نبع السلام في 9 أكتوبر/تشرين الأول الماضي فيما أصيب 643 آخرون بجروح، وفقدان الاتصال بجندي واحد.

ولفت القادة إلى مقتل المئات من الإرهابيين في الاشتباكات، بدعم من الجيش التركي.

وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي "ي ب ك/ بي كا كا" و"داعش"، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه اتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.