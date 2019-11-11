أكبر طريقة صوفية بالمغرب تختتم ملتقاها العالمي

مداغ (المغرب)/ محمد لخلوفي/ الخليج 365

اختتمت في وقت متأخر من ليلة الأحد/الإثنين، الدورة 14 للملتقى العالمي للتصوف، الذي نظمته الطريقة القادرية البودشيشية (أكبر طريقة صوفية في المغرب)، بعرض مجموعة من التوصيات.

وأصدر الملتقى، الذي دام 4 أيام، توصيات عديدة، منها ما يخص الجانب التنظيمي المتعلق بالملتقى نفسه، وسبل تطويره، وأيضا توصيات مرتبطة بنشر قيم التصوف في العالم.

ومن التوصيات: دعوتهم لتفعيل الانفتاح أكثر وتوسيع سبله مع دول العالم، وفي مختلف مجالات الحياة بما في ذلك المجال الثقافي والفني والإعلامي، نشرا لغنى التصوف ومبادئة المنهجية والروحية.

وطالب الملتقى بتشكيل منتدى الطريقة القادرية البودشيشية للباحثين الشباب في التصوف، وتكوين فروع له داخليا وخارجيا، مهمته الأساس مدارسة التصوف تراثا وسلوكا ومنهجا.

كما اقترح، إدراج مادة الأخلاق والتربية في البرامج التعليمية في جميع مستوياتها من خلال مقررات تراعي ضرورته المحلية.

وقال شيخ الطريقة، جمال بودشيش بأن هدفهم "إصلاح الشباب واليافعين والأطفال.. ووقايتهم من غياهب الإنحراف، وسموم المخدرات ومخالب التطرف".

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