العراق.. ارتفاع حصيلة احتجاجات ذي قار الى 4 قتلى و146جريحاً

العراق/علي جواد، محمد وليد/الخليج 365-

قال مصدر طبي في محافظة ذي قار جنوبي العراق اليوم، الإثنين، إن حصيلة ضحايا المواجهات بين قوات الأمن والمحتجين في مدينة الناصرية ارتفعت الى 4 قتلى و146جريحاً.

وأوضح المصدر الحكومي الذي طلب عدم الإشارة لاسمه لاعتبارات أمنية، في حديث للأناضول إن "المواجهات بين عناصر الأمن والمحتجين استمرت حتى منتصف ليلة الأحد/الاثنين، وخلفت 4 قتلى و146 مصاباً".

وأوضح المصدر أن "غالبية اصابات المحتجين كانت نتيجة استخدام قنابل الغازات المسيلة للدموع بالإضافة الى الرصاص الحي".

وصباح اليوم، الاثنين، أغلق محتجون مبنى مديرية تربية ذي قار في مدينة الناصرية جنوبي البلاد، ومنعوا الموظفين من الالتحاق بوظائفهم، في تصعيد جديد بعد يوم.

وقال مناشد الزريجاوي أحد المحتجين في اتصال مع الخليج 365، إن "المتظاهرين اغلقوا اليوم مبنى مديرية تربية الناصرية ومنعوا الموظفين من الدوام"، مشيرا الى ان "ما حصل يوم أمس كان قمعا مدروساً للمحتجين".

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وأوضح الزريجاوي أن "المئات من المتظاهرين شيعوا صباح اليوم ضحايا احتجاجات امس وسط غضب شعبي".

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد العراق موجات احتجاجية مناهضة للحكومة، هي الثانية من نوعها بعد أخرى سبقتها بنحو أسبوعين وانطلقت في مطلع الشهر ذاته.

وتخللت الاحتجاجات أعمال عنف واسعة خلفت 323 قتيلا وفق أرقام لجنة حقوق الإنسان في البرلمان العراقي، وذلك في مواجهات بين المتظاهرين من جهة وقوات الأمن ومسلحي فصائل شيعية مقربة من إيران من جهة ثانية.

ويصر المتظاهرون على رحيل الحكومة والنخبة السياسية "الفاسدة"، وهو ما يرفضه رئيس الحكومة عادل عبد المهدي الذي يطالب بتقديم بديل قبل تقديم استقالته.

كما يندد الكثير من المتظاهرين بنفوذ إيران المتزايد في البلاد ودعمها الفصائل المسلحة والأحزاب النافذة التي تتحكم بمقدرات البلد منذ سنوات طويلة. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.