السودان..حزب المهدي يدعو قادة الحركات المسلحة للعودة إلى البلاد

الخرطوم/الخليج 365

دعا حزب الأمة القومي السوداني، بزعامة الصادق المهدي، الأحد، قادة الحركات المسلحة إلى العودة إلى البلاد في القريب العاجل.

جاء ذلك في بيان صادر عن حزب الأمة، تلقت " الخليج 365" نسخة منه، قال فيه "ندعو إلى عودة بقية قيادات حركات الكفاح المسلح في القريب العاجل لجعل السلام هدفاً مأمولاً عنـد الجميع".

وأشار إلى أن عودة وفود الجبهة الثورية في الأيام الماضية تأتي تأكيدا لهذا المناخ الملائم الداعم لعملية السلام كأولوية للسلطة الانتقالية.

وأضاف" نرحِّبُ بعودة قيادات الجبهة الثورية إلى أرض الوطن والتفاوض من أجل تحقيق السلام"، معربًا عن دعمه "غير المحدود للسلطة الانتقالية، وبرنامجها الانتقالي وفي مقدمته تحقيق السلام".

وناشد حزب الأمة حركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور "الانضمام إلي ركب السلام لنضع معاً حداً للحروب غير المبررة التي انتهجها النظام المباد، ولتنعم بلادُنا بالسلام، والاستقرار والديمقراطية"

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وحركة عبدالواحد نور هي أحد الحركات الرئيسية التي تقاتل الحكومة السودانية في دارفور منذ 2003 ولاتشارك في مفاوضات السلام المقبلة في جوبا.

والسبت، عاد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة (منضوية تحت الجبهة الثورية)، الأمين داؤود، إلى السودان السبت، بعد 9 سنوات في المنفى.

وسبق ذلك عودة عدد من قيادات حركة تحرير السودان بقيادة مناوي وحركة العدل والمساوة بقيادة جبريل إبراهيم وهي حركات المنضوية تحت الجبهة الثورية ..

وتستضيف جوبا، عاصمة دولة جنوب السودان، في 21 نوفمبر/ تشرين ثانٍ الجاري، مفاوضات بين الحكومة و"الجبهة الثورية"، ، وحركة تحرير السودان/ قطاع الشمال، بزعامة عبد العزيز الحلو.

وملف إحلال السلام من أبرز الملفات على طاولة حكومة عبد الله حمدوك الحالية، وهي أول حكومة في السودان منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل/ نيسان الماضي، عمر البشير من الرئاسة (1989: 2019)، تحت وطأة احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصاديةالأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.