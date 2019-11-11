نزع الولاية من والد معلمة وعم طبيبة ونقلها إلى المحكمة لتزويجهما

صحيفة الخليج الالكترونية

ذكرت مصادر أن محكمة الأحوال الشخصية بحجة نزعت الولاية من والد معلمة وعم طبيبة ونقلها إلى المحكمة؛ لاستكمال ما يلزم نحو تزويجهما.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن محكمة الأحوال الشخصية في جدة أثبتت عضل عم لطبيبة رغم بلوغها 31 عاماً، مشيرةً إلى أنها قررت نقل ولاية الزواج إلى المحكمة.

وأضافت أن المحكمة أثبتت أيضاً حالة عضل أب لابنته المعلمة التي تبلغ 30 عاماً وقررت نقل ولاية زواجها من الأب إلى المحكمة، قبل أن تصادق محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائياً.