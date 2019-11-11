- 1/2
- 2/2
صحيفة الخليج الالكترونية
ذكرت مصادر أن محكمة الأحوال الشخصية بحجة نزعت الولاية من والد معلمة وعم طبيبة ونقلها إلى المحكمة؛ لاستكمال ما يلزم نحو تزويجهما.
وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن محكمة الأحوال الشخصية في جدة أثبتت عضل عم لطبيبة رغم بلوغها 31 عاماً، مشيرةً إلى أنها قررت نقل ولاية الزواج إلى المحكمة.
وأضافت أن المحكمة أثبتت أيضاً حالة عضل أب لابنته المعلمة التي تبلغ 30 عاماً وقررت نقل ولاية زواجها من الأب إلى المحكمة، قبل أن تصادق محكمة الاستئناف على الحكم وبات نهائياً.
انشر الخبر :
كانت هذه تفاصيل خبر نزع الولاية من والد معلمة وعم طبيبة ونقلها إلى المحكمة لتزويجهما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.