وظائف شاغرة في مدينة الأمير سلطان الطبية

صحيفة الخليج الالكترونية

فتحت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، باب التقديم إلى عدة وظائف صحية شاغرة للمواطنين؛ للعمل لدى مدينة الأمير سلطان الطبية العسكرية بالرياض.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف متاحة لحملة شهادة الدبلوم ودرجة البكالوريوس في عدد من التخصصات، تحت مسميات «فني التعقيم/ وظيفتين، مسعف وفني إسعاف، فني علاج تنفسي/ 3 وظائف، وممارس عناية تنفسية/ وظيفتين».

كما أشارت إلى أن التقديم مُتاحٌ عبر بوابة التوظيف بالموقع الإلكتروني للإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، بدءًا من تاريخ أمس الموافق 10 نوفمبر 2019م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2019م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي من هنــــــا .