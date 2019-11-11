إجراء جديد من وزارة التعليم لإثبات حضور وانصراف موظفيها

صحيفة الخليج الالكترونية

بدأت وزارة التعليم في بناء سجل مركزي لـ«البصمة الإلكترونية» لجميع موظفي الوزارة، حيث سيتم تطبيق الحضور والانصراف بهذا النظام بدلاً من النظام الورقي الحالي، ويهدف تطبيق هذا النظام لرفع نسبة الانضباط في قطاعات الوزارة المختلفة.

ووفقاً لـ«الوطن» طرحت الوزارة المشروع في منافسة عامة بين الشركات والمؤسسات المتخصصة من أجل القيام بتنفيذ المشروع وفقًا للمواصفات الخاصة.

يشار إلى أن إثبات الحضور والانصراف من خلال نظام «البصمة» أصبح من الأمور المهمة في كافة القطاعات الحكومية من أجل الارتقاء بالأداء وزيادة الانضباط في القطاعات الخدمية والتعليمية، مما يعود بالنفع على خدمة المجتمع، والقضاء على السلوكيات السلبية التي تنتج عن التوقيع العادي في الدفاتر، لما يصاحب ذلك من عمليات تزوير، وأيضًا وجود خلافات بين الرؤساء والمرؤوسين حول عمليات توقيع الحضور والانصراف، كما أن غياب الآلية المناسبة لهذا الأمر أدى إلى تدني الخدمات في بعض الجهات نتيجة عدم التزام بعض الموظفين في القطاعات الخدمية بالحضور والانصراف.