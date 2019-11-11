أمر سامٍ بإيقاف التعامل الورقي بالجهات الحكومية وربط بيانات الموظفين إلكترونياً

صحيفة الخليج الالكترونية

أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا، إلى جميع الوزارات ‏والمصالح الحكومية، ‏بالتأكيد على إكمال عمليات الربط ‏الإلكتروني مع وزارة الخدمة ‏المدنية.

وأكد الأمر السامي، الصادر في 3 ربيع الأول الجاري، على إدارة عمليات الموارد ‏البشرية من خلال الخدمات الإلكترونية وإيقاف ‏التعاملات الورقية خلال 120 يومًا، والالتزام بمعايير وضوابط ‏الأمن السيبراني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية ‏للأمن ‏السيبراني.‏

وشدد على بناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الحكومية وفق المجموعات التي تحددها الخدمة المدنية، وضرورة انتهاء وزارتي المالية والخدمة المدنية من الربط الإلكتروني لمطابقة بيانات الموظفين ‏والوظائف في الميزانية مع سجلات وزارة الخدمة ‏المدنية ‏خلال ‏‏120 يوما.‏

ووجّه الأمر بقيام وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن ‏مدى التزام الجهات الحكومية بما ورد من تعليمات.‏‎‏