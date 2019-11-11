أمر سامٍ بإيقاف التعامل الورقي بالجهات الحكومية وربط بيانات الموظفين إلكترونياً

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صحيفة الخليج الالكترونية
أصدر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرًا ساميًا، إلى جميع الوزارات والمصالح الحكومية، بالتأكيد على إكمال عمليات الربط الإلكتروني مع وزارة الخدمة المدنية.
وأكد الأمر السامي، الصادر في 3 ربيع الأول الجاري، على إدارة عمليات الموارد البشرية من خلال الخدمات الإلكترونية وإيقاف التعاملات الورقية خلال 120 يومًا، والالتزام بمعايير وضوابط الأمن السيبراني بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للأمن السيبراني.
وشدد على بناء قاعدة بيانات لموظفي الجهات الحكومية وفق المجموعات التي تحددها الخدمة المدنية، وضرورة انتهاء وزارتي المالية والخدمة المدنية من الربط الإلكتروني لمطابقة بيانات الموظفين والوظائف في الميزانية مع سجلات وزارة الخدمة المدنية خلال 120 يوما.
ووجّه الأمر بقيام وزارة الخدمة المدنية برفع تقارير دورية عن مدى التزام الجهات الحكومية بما ورد من تعليمات.
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