استخدامات للقهوة لا تعرفها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

هناك العديد من الأمور التي نستحدمها بشكل يومي في حياتنا دون أن نعرف الفوائد والاستخدامات العديدة لها، والقهوة موجودة في كل منزل ويشربها البعض منا عدة مرات في النهار الواحد، ولكن هناك استخدامات أخرى للقهوة، ومنها:



أولًا: التخلص من رائحة البصل والثوم.

للتخلص من رائحة البصل والثوم الكريهة من اليدين، يوصى بغسل اليدين مع القهوة والصابون لمدّة دقيقتين، عندها ستذهب رائحة البصل والثوم عن يديك، طريقة سهلة وسريعة ومتوفرة دوماً.

ثانيًا: تنظيف أنابيب الصرف الصحي.

إن كانت أنابيب الصرف الصحيّ مليئة بالترسبات والأوساخ التي تسدّ مجرى الماء، فما عليك إلا أن تغلي القهوة على الغاز مع الماء، ومن ثم تقوم بسكبها في الأنابيب، وانظر ماذا سيحصل، ستتنظف الأنابيب وتزول الرائحة الكريهة كذلك.

ثالثًا: التخلص من النمل!

إن كنت تعاني من النمل في المنزل، فما عليكَ إلّا أن تضع القهوة على مدخل قرية النمل، عندها لن يعود النمل إلى بيتك مجدّدًا.

رابعًا: التخلص من روائح الثلاجة.

Advertisements

نظرًا للرطوبة العالية في الثلاجة، فإن روائح كريهة تنتشر فيه، للتخلص منها يوصى بوضع فنجان قهوة (بُن) في الثلاجة، وتبديله كل أسبوعين، عندها ستستريح من الرائحة.

خامسًا: إزالة بقايا الطعام عن أواني الطبخ.

كثيرًا ما نعاني في المطبخ من آثار بقايا الطعام الملتصقة على أواني الطبخ، لحل ذلك، تُضاف ثلاثة ملاعق من القهوة مع الماء الدافئ، عندها ستزول بقايا الطعام مع استخدام الليفة الناعمة.

سادسًا: إبعاد البراغيث

لمنع البراغيث من الاقتراب من الحيوانات الأليفة في المنزل، علينا أن نضع كميّة من القهوة مع الشامبو أثناء استحمام الكلب وعندها ستختفي البراغيث.

سابعًا: تزيد خصوبة التربة

لزيادة خصوبة التربة، ينصح برشّ القهوة على الأجزاء السفليّة من التربة وستقوم بملاحظة الفرق بعد مرور أيّام.

ثامنًا: التخلص من خدوش الأثاث.

للتخلص من الخدوش الموجودة في الأثاث والخشب يوصى بخلط القهوة مع الماء الساخن والبليدج (مزيل الخدوش)، ومسح الخدوش مرّات بالخليط السحري، عندها ستختفي الخدوش تمامًا.