تصرفات حوت تدفع علماء غربيين لاعتباره جاسوسا روسيا

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لعب حوت أبيض من فصيلة "بيلوغا" (Beluga)، بالكرة في مياه المحيط المتجمد الشمالي، مع بحارة زورق جنوب إفريقي، كانوا يرمون له الكرة فيتبعها عائما في الماء كالكلب ويعيدها لهم فرحا.

لكن رغم ذلك، ضرب الشك عناصر الزورق، وهم مجموعة من العلماء والمختصين في شؤون البحار، وظنوا أن الحوت، ليس سوى جاسوس روسي، وفقا لما ذكرت صحيفة Independent.

وقال كوايد فين، المختص في حياة الثدييات المائية، إن سلوك هذا الحوت غير طبيعي ويثير الريبة. وأضاف: "على الأغلب، قام البعض بتدريبه على تنفيذ حركات مختلفة، بما في ذلك جلب بعض الأشياء لقاء الحصول على الطعام. إنه يعاني من سوء التغذية، وبالتالي لا يزال يعتمد على الناس. هذا ما يفسر سلوكه، الذي يعتبره البعض رغبة منه في اللعب".

ويرى فيريس جابر، مؤلف المقالات العلمية في صحيفة "نيويورك تايمز"، أن Hvaldimir، تمكن في لحظة ما من الفرار، وأخذ يسبح في البحار والمحيطات، وحيدا يعاني من الجوع والتعب، وعندما شاهد البشر توجه نحوهم فرحا".

المصدر: لينتا رو