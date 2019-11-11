شكرا لقرائتكم خبر عن هطول أمطار على منطقة حائل والباحة بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هطلت صباح اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على منطقة حائل شملت مدينة حائل وعدد من المحافظات والمراكز والهجر التابعة لها، وما زالت الفرصة مهيأة لهطول الأمطار.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية، أن منطقة الباحة شهدت اليوم هطول أمطار متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بزخات من البرد شملت أجزاء من مدينة الباحة وضواحيها ، وأجزاء من محافظات بلجرشى والمخواة وبنى حسن والعقيق والمندق والقرى وقلوة والحجرة وغامد الزناد والمراكز التابعة لها ، وعدد من منتزهات المنطقة
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