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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر لهذا السبب نأكل كثيراً في المساء والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
هل تتساءلون دوماً عن السبب الذي يدفعكم إلى فتح باب الثلّاجة مساءً لتناول الوجبات الخفيفة منتصف الليل؟ السبب يعود إلى أنَّ المخ يصبح أقل تقبلاً للطعام في المساء، ما يعني حاجتك إلى مزيد من السعرات الحرارية بحسب بحث جديد من جامعة بريغهام يونغ.
ويلفت مؤلف الدراسة ترافيس ماسترسون، طالب الدراسات العليا في جامعة بريغهام يونغ، إلى أنَّ "الجسم في الصباح يكون مندفعاً لتناول الطعام لأنه يحتاج إلى الطاقة لبدء اليوم، أما في الليل فيتوقف عن العمل فيظن أنَّ الطعام هو نوع من المكافأة. لكنَّ المشكلة تبرز في أنَّ تناول الطعام مساءً للشعور بالارتياح، لا يجدي إذ غالباً ما يشعر الشخص أنَّ جسمه بحاجة إلى المزيد، فيلجأ إلى تناول المثلجات أو الحلويات أو الوجبات الخفيفة ليشعر بالشبع".
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