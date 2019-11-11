تعرفي على أفضل الوسائل للتعامل مع البثور عند ظهورها

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

تشكل البثور مشكلة كبيرة لدى العديد من الشباب والفتيات، خاصة وأنها تظهر في مرحلة حساسة من العمر، ويسارع المصابون بهذه البثور إلى اتباع شتى الوسائل في محاولة التخلص منها.



ولكن ما هي أفضل الوسائل للتعامل مع البثور دون ترك أثر أو ندبات على الوجه؟ للإجابة عن هذا السؤال دعت مجلة "فيميل" الأطباء المختصين والعاملين في مجال صناعة التجميل لمشاركة خبراتهم في هذا المجال بحسب صحيفة دايلي ميل البريطانية.

تقول المختصة بالتجميل ومؤسسة شركة "واو" دينيس رابر إن من الضروري اتخاذ إجراء عاجل بمجرد ظهور البثور، وذلك عن طريق تغطيتها بمنشفة رطبة وباردة أو بأكياس الشاي الرطبة والباردة لمدة تتراوح بين 3 و5 دقائق من فترة لأخرى خلال اليوم، فهذا يساعد على التخفيف من التهاب البثور.

فقع البثور

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أما الدكتور مراد فيقول "إذا كان لا بد من فقع البثور فيجب أن تكون في وضعية مناسبة بعد أن تكون قد امتلأت بالقيح الأبيض، وإذا لم تكن البثرة سطحية فلن تلتئم بشكل جيد، وينصح باستخدام البخار والضغط اللطيف برؤوس الأنامل وليس بالأظافر من كلا الجانبين لفقع البثرة".

ويضيف مراد أن من الضروري تطهير مكان البثرة بعد فقعها، وذلك باستخدام محلول مضاد للجراثيم مثل حمض الصفصاف للتخلص من الأوساخ المتبقية وتجنب انتشار البكتيريا.

وتتفق دينيس مع الدكتور مراد بأنه يجب تجنب استخدام الأظافر والآلات الحادة لفقع البثور لأن ذلك يمكن أن يترك ندبات على الجلد، وبدلاً من ذلك تقترح الضغط الخفيف باستخدام قطعة من القطن المعقم.

تعقيم البشرة

وقبل تطبيق أي نوع من مساحيق التجميل على الوجه، يجب التأكد من تنظيف البشرة وتعقيمها بشكل جيد. كما يحذر الدكتور أليكسيس غرانيت من استخدام معجون الأسنان على المناطق المصابة لأن المواد الكيماوية التي يحتوي عليها يمكن أن تسبب ردود فع تحسسية على الجلد.

كما نصحت دينيس باستخدام الثلج أو زيت شجرة الشاي لعلاج المناطق المصابة نظراً لاحتوائه على مواد مضادة للالتهابات، وفي الحالات المستعصية يفضل الاستعانة بالطبيب المختص لحق الكورتيزون مباشرة داخل البثور للحد من التورم والالتهاب.