شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خطوات سهلة لجعل أحمر الشفاه غير لامع! والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019 متابعات_الخليج 365 تسعى كل النساء إلى التخلص من لمعة أحمر الشفاه وجعله يدوم لفترة أطول، إليكم طريقة بسيطة لتخفيف أحمر الشفاه اللامع في دقائق قليلة.

1. ضعي طبقة من أحمر الشفاه بعد أن ترسمي شفاهك بمحدد شفاه يتناسب معه.ط Advertisements 2. بواسطة أسفنجة الماكياج ضعي طبقة خفيفة من الكونسيلر واضغطي شفتيك بلطف. 3. ضعي القليل من البودرة البيضاء وقومي بالتربيت بها على شفتيك دون تلطيخ أحمرالشفاه. 4. افركي شفتيك بعضهما ببعض برفق، لتتأكدي من مزج البودرة مع أحمر الشفاه جيدا، كما يمكنك وضع طبقة إضافية من البودرة للمسة الأخيرة عند الحاجة لثبات اللون لمدة أطول.

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