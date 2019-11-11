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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هي فوائد ركوب الدراجة الهوائية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
ركوب الدراجة لا يقتصر فقط على الأطفال أو الشباب أو على اللعب فقط، فمن يعرف فوائدها لن يتوانى لحظة في ركوبها واتخاذها كنمط حياة ولو مرة كل شهر، كما هو الحال في المملكة المتحدة حيث أن ركوب الدراجة الهوائية يعتبر ثالث أكثر نشاط ترفيهي مُمارس فيها، حيث يقود ٣.١ ملايين شخص دراجاتهم في كل شهر.
ركوب الدراجة له فوائد صحية عِدة، ناهيك على أنها توّفر عليك نقود كثيرة كونها لاتحتاج لبنزين، كما وأنها جيدة للبيئة فـ "لا تَلوُّث مع الدراجات".
أما عن فوائدها الصحية فركوبها بإنتظام يساعد على فقدان الوزن والتقليل من مستوى الإجهاد وتحسين اللياقة البدنية، فهي كفيلة بحرق ٦٥٠ سعرة حرارية خلال ساعة من ركوبها، ولذا فتعتبر الدراجة الهوائية أحد أسهل الطرق للتمارين الرياضية .
كما وأنها تعتبر من أفضل الطرق لبناء لياقة القلب والأوعية الدموية.
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