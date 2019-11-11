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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ما هو الوقت المثالي لاستخدام الهواتف الذكية؟ والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019
متابعات_الخليج 365
لاستخدام الهواتف الذكية والـ Ipad خلال مرحلة الطفولة، مخاطر صحية تتجلّى عند الكبر. لذلك من أجل تفاديها، ينصح باحثون في دراسة لهم أنّ الاستخدام الأنسب لهذه الأجهزة لا يجب أن يتخطى الثلاثين دقيقة في اليوم. فمن يمضي من الأطفال والمراهقين فترة أكبر، معرّض للإصابة بآلام مزمنة في الظهر والرقبة عندما يكبر.
للتوصّل إلى هذه النتيجة، ارتكزت الباحثة Stéphanie Cassidy على دراسة كانت قد قامت بها جامعة Curtinالأوسترالية ضمّت 159 ولداً من بينهم 30 يبلغون من العمر أقلّ من سنتين. وكان 70% منهم يدركون كيفية استخدام الـ Ipad والهاتف الذكي، 60% منهم كان يحقّ لهم استخدامهم أكثر من مرّة خلال الأسبوع و10% كانوا يمضون أكثر من ساعة في اليوم.
وقد تبيّن بالنسبة لـ 40% منهم أنّ الـ Ipad لعبة الجيل الجديد المفضلة. وقد تبيّن من بعدها أنّ استخدام هذه الآلات لثلاثين دقيقة في اليوم هو الوقت الأنسب لتفادي أوجاع الظهر والرقبة.
كما يجب على الأهل مراقبة وضعية الطفل أمام الشاشة: على الظهر أن يبقى جالساً والرقبة مرتخية وألا تقترب الذقن من الصدر. وفي حال تذمّر من آلام العيون أو الظهر أو الرقبة يجب مراجعة الطبيب فوراً.
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