دراسة: الجلوس يسبّب ثلاثة أنواع من السرطان للنساء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

إنّ الجلوس لفترة طويلة يزيد من احتمال خطر الإصابة بسرطان المبيض، الثدي ونخاع العظام لدى النساء. هذا ما أشار إليه باحثون من الـ American Cancer Society في دراسة، تؤكّد إلى أنّ الجلوس لفترة طويلة يعرّض النساء لخطر الإصابة بالسرطان بنسبة 10% دون أن يشكّل أيّ خطر على الرجال.



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درس الباحثون حالة 146000 شخص (69260 من الرجال و77462 من النساء ) بين عامي 1992 و 2009. خلال هذه الفترة من الزمن، شخّص أنّ 18555 من الرجال و 12236 من النساء مصابون بالسرطان.

وقد تبيّن بالتالي أنّ الجلوس يعرّض الفرد للإصابة بالسرطان بنسبة 10%، حتى مع الأخذ في الاعتبار بعض العوامل كممارسة التمارين الرياضية، مؤشر كتلة الجسم وغيرها من العوامل.

يشير الباحثون إلى أنّ الجلوس لفترة طويلة، يعرّض المرأة للإصابة بسرطان المبيض والثدي وسرطان نخاع العظام. من هنا، يشدد الباحثون على ضرورة تقليص وقت الجلوس والإكثار من الحركة.