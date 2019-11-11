اسماء السيد - الرياض: أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، التوجه إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.
وقال في تغريدة له على تويتر: "من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر".
يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الثقافة السعودي يعلن عن مدينة إعلامية في الرياض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.