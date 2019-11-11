وزير الثقافة السعودي يعلن عن مدينة إعلامية في الرياض









اسماء السيد - الرياض: أعلن وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، الأحد، التوجه إلى إنشاء مدينة إعلامية في مدينة الرياض.

وقال في تغريدة له على تويتر: "من هنا في الرياض.. مدينة إعلامية وأكثر".

يذكر أن الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع، أعلنت أن مشروع المدينة الإعلامية هو مشروع وطني ضمن برنامج التحول الوطني 2020.