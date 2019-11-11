إسرائيل تتحدث عن تجديد استئجار الغمر.. والأردن ينفي

دبي - بواسطة محمد فارس © Getty الأردن قال إنه سيسمح للمزارعين بالدخول إلى الغمر حتى أبريل. أفادت صحيفة هآرتس الإسرائيلية، الأحد، أن الجيش الإسرائيلي أكد تمديد اتفاقية استئجار منطقة الغمر من الأردن حتى الثلاثين من أبريل المقبل، على الرغم من التأكيد الأردني على عدم تمديد فترة الاستئجار.

ونقل مراسل سكاي نيوز عربية عن الصحيفة قولها إن التمديد تم وفق شروط وتقييمات جديدة رفضت الخارجية الإسرائيلية الإفصاح عنها.

شاهد الفيديو: قرب عودة منطقتي الغمر والباقورة إلى سيادة الأردن

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وذكر أن دخول المزارعين الإسرائيليين إلى منطقة الغمر سيتم بعد تشخيصهم بشكل رسمي عبر جوازات سفرهم، والتأكد من أن الداخل إليها لديه أراض مزروعة.

وأوضح أن التمديد يشمل فقط منطقة الغمر، فيما انتقلت منطقة الباقورة إلى الأردن نهائيا، بعد أن رفض الأردن إعادة تأجيرها لإسرائيل.

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وردا على أورته الصحيفة الإسرائيلية، نفت مصادر أردنية صحة ما جاء فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية محلية، الأحد.

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وقالت مصادر لموقع "هلا أخبار" الأردني إنه لا يوجد أي تمديد لاستئجار منطقة الغمر، وإنما سيُسمح للمزارعين بالتردد على المنطقة فقط حتى حصاد المحصول مع نهاية أبريل المقبل.

ونفت المصادر وجود اتفاق على أي مضامين أخرى أو شروط جديدة.