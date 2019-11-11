إسرائيل تتحدث عن تجديد استئجار الغمر.. والأردن ينفي

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ونقل مراسل سكاي نيوز عربية عن الصحيفة قولها إن التمديد تم وفق شروط وتقييمات جديدة رفضت الخارجية الإسرائيلية الإفصاح عنها.
شاهد الفيديو: قرب عودة منطقتي الغمر والباقورة إلى سيادة الأردن
مقدم من سكاي نيوز عربية
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قرب عودة منطقتي الغمر والباقورة إلى سيادة الأردن
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وذكر أن دخول المزارعين الإسرائيليين إلى منطقة الغمر سيتم بعد تشخيصهم بشكل رسمي عبر جوازات سفرهم، والتأكد من أن الداخل إليها لديه أراض مزروعة.
وأوضح أن التمديد يشمل فقط منطقة الغمر، فيما انتقلت منطقة الباقورة إلى الأردن نهائيا، بعد أن رفض الأردن إعادة تأجيرها لإسرائيل.
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وردا على أورته الصحيفة الإسرائيلية، نفت مصادر أردنية صحة ما جاء فيها، وفق ما ذكرت وسائل إعلام أردنية محلية، الأحد.
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وقالت مصادر لموقع "هلا أخبار" الأردني إنه لا يوجد أي تمديد لاستئجار منطقة الغمر، وإنما سيُسمح للمزارعين بالتردد على المنطقة فقط حتى حصاد المحصول مع نهاية أبريل المقبل.
ونفت المصادر وجود اتفاق على أي مضامين أخرى أو شروط جديدة.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.