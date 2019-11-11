شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تدعو إلى انتخابات مبكرة ووقف العنف ضد المتظاهرين فى العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دعت الولايات المتحدة السلطات العراقية إلى إجراء انتخابات مبكرة، وإنهاء أعمال العنف ضد المتظاهرين فى أنحاء البلاد .

وقال البيت الأبيض في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" اليوم الإثنين "الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الهجمات المستمرة ضد المتظاهرين والناشطين المدنيين والإعلام، وكذلك ازاء القيود المفروضة على الوصول إلى الإنترنت في العراق".

وأضاف:إن الشعب العراقي لن يبقى مكتوف الأيدي إزاء استنزاف النظام الإيراني لموارد البلاد واستخدامه للمجموعات المسلحة لمنع الشعب من التعبير عن آرائه بسلمية.

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه بعثة الأمم المتحدة في العراق ضرورة إطلاق السلطات سراح جميع المعتقلين من المتظاهرين السلميين.كما دعت البعثة الدولية في بيانها، إلى الإسراع في وضع إطار قانوني للانتخابات وإصلاح الأمن وحصر السلاح بيد الدولة.

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