عدن - ياسمين عبد الله التهامي - جوجل تبدأ في طرح تصميم جديد لواجهة يوتيوب على المتصفح

الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

أطلقت جوجل تحديثا جديدا للصفحة الرئيسية في شبكة يوتيوب الاجتماعية على المتصفح، والذي تقدم من خلاله بعض من المميزات الجديدة مع تجربة واضحة وسلسلة في الواجهة على أجهزة الحاسب والأجهزة اللوحية أيضًا.



والتصميم الجديد لشبكة يوتيوب الاجتماعية يقدم للمستخدمين على المتصفح، حيث تتميز الصفحة الرئيسية الآن بتجربة أكثر وضوحًا، مع عرض أفضل للصور المصغرة، ودقة أعلى في عرض مقاطع الفيديو، كما تم إعادة تنظيم صفوف مقاطع الفيديو لتجربة أوضح وأقل تشويش للعرض.

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كما أضافت شبكة يوتيوب الاجتماعية رموز خاصة للقنوات إلى أسفل مقاطع الفيديو، لدعم المستخدم بتحديد القنوات المفضلة في نشر محتوى الفيديو على الشبكة الاجتماعية، وقد أضافت عملاق البحث إلى تطبيق المتصفح ميزة “add to queue” التي عرفت على تطبيق الهواتف الذكية، والتي ستتيح للمستخدم إضافة مقاطع الفيديو عبر الصور المصغرة مباشرة إلى قوائم المشاهدة دون الحاجة إلى مقاطعة الفيديو قيد التشغيل.

أيضًا يأتي تحديث تطبيق المتصفح الخاص باليوتيوب بميزة جديدة لمنع ظهور مقاطع الفيديو المسيئة على الشبكة الاجتماعية، حيث يمكن للمستخدم التوجه للقائمة الرئيسية المنسدلة عبر الثلاثة نقاط في الأسفل، ومنها يمكن اختيار تبويب “Don’t recommend channel”، والتي ستوقف عرض مقترحات المحتوى غير المرغوب فيها على الصفحة الرئيسية.

يذكر أن شبكة يوتيوب تعمل على تطوير ميزة يمكن من خلالها أن يحدد المستخدم فئة مقاطع الفيديو المفضلة له على التطبيق، لتقدم مقترحات للمحتوى المفضل للمستخدم فقط في الصفحة الرئيسية.