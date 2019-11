نظام جديد يعرض اسمك وصورتك على لوحة إعلانية عند كسر إشارة المرور

الإثنين 11 نوفمبر 2019

وبحسب موقع mirror البريطانى، تم نشر فيديو مروع للنظام الغريب عبر موقع تويتر، إذ تكتب على اللوحة الاعلانية: "نظام التعرف على الوجه الصيني للحد من المخالفات المرورية الطفيفة، اعبر الطريق عندما لا يكون ذلك مسوح وستظهر صورة لك باسمك، وتبرز رقم بطاقة الهوية على الشاشة الكبيرة ليراها الجميع. "

وقد حصل الفيديو على أكثر من 3000 إعادة تغريدة وما يقرب من 5000 إعجاب، إذ أعرب الكثير من المواطنين عن صدمتهم في النظام، وقالت الباحثة الصينية جانين وونج، لقناة تشانيل نيوز آسيا: "لا يهم إذا كنت تمشي أو تركب دراجة، حيث سيتم التقاط (صورتك) ، وسيظهر وجهك على شاشة قريبة حتى يتمكن الجميع من رؤية وجهك، وبمجرد تحديد وجهك، يتم ربط جميع معلوماتك (مثل رقم الهاتف المحمول)، حيث يستخدم التعرف على الوجه على نطاق واسع في جميع أنحاء الصين ، بما في ذلك في العديد من المطارات".

Chinese facial recognition system to discourage minor traffic violations. Cross the road when you shouldn't and a picture of you with your name, ID card number pop up on the big screen for everyone to see. pic.twitter.com/M3uRILtYEG