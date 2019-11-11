عدن - ياسمين عبد الله التهامي - نظام جديد يعرض اسمك وصورتك على لوحة إعلانية عند كسر إشارة المرور

الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

كسر إشارة المرور للمشاة أمر يفعله الكثير من الأشخاص دون تفكير، ولكن فى الصين الأمر مختلف، حيث كشف تقرير حديث استخدام تقنية التعرف على الوجه حاليا في العديد من المدن، بما في ذلك شانجهاي وشنتشن، والتي يمكنها اكتشاف المشاة الذين يكسرون الإشارات المرورية، ونشر صورهم وبطاقتهم الشخصية على لوحة إعلانات ضخمة كوسيلة لمعاقبتهم.



وبحسب موقع mirror البريطانى، تم نشر فيديو مروع للنظام الغريب عبر موقع تويتر، إذ تكتب على اللوحة الاعلانية: "نظام التعرف على الوجه الصيني للحد من المخالفات المرورية الطفيفة، اعبر الطريق عندما لا يكون ذلك مسوح وستظهر صورة لك باسمك، وتبرز رقم بطاقة الهوية على الشاشة الكبيرة ليراها الجميع. "

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وقد حصل الفيديو على أكثر من 3000 إعادة تغريدة وما يقرب من 5000 إعجاب، إذ أعرب الكثير من المواطنين عن صدمتهم في النظام، وقالت الباحثة الصينية جانين وونج، لقناة تشانيل نيوز آسيا: "لا يهم إذا كنت تمشي أو تركب دراجة، حيث سيتم التقاط (صورتك) ، وسيظهر وجهك على شاشة قريبة حتى يتمكن الجميع من رؤية وجهك، وبمجرد تحديد وجهك، يتم ربط جميع معلوماتك (مثل رقم الهاتف المحمول)، حيث يستخدم التعرف على الوجه على نطاق واسع في جميع أنحاء الصين ، بما في ذلك في العديد من المطارات".