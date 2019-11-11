طرق لمعالجة الأظافر المتضرّرة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 11 نوفمبر 2019

متابعات_الخليج 365

الاستخدام المكثّف لطلاء الأظافر الى جانب محلول الأسيتون لإزالة الطلاء يمكن أن يحدث ضرراً كبيراً في الأظافر فينشفها فتكون ضعيفة ومعرضة للتلف لذلك بين استبدال لونان من الطلاء قومي باتباع إحدى الطرق التالية التي تساعد في الحفاظ على صحة الأظافر:



زيت الزيتون

إنقعي أطراف اليدين في زيت الزيتون الطبيعي لمدة 15 دقيقة فتؤمنين الترطيب والحيوية للأظافر قبل استخدام الطلاء من جديد. كما أن هذه التقنية الطبيعية تغذي البشرة ومحيط الأصابع التي تتأثر بالمضار ذاتها.

أطعمة غنية بالبيوتين

أضيفي الى النظام الغذائي الخاص بك أطعمة غنية بالبيوتين، مثل البيض المسلوق، الحبوب الكاملة، والقرنبيط، والأفوكادو، وغيرها. بالإضافة الفوائد الصحية لتلك الأطعمة، يمكن البيوتين أن يساعد على تقوية وتسميك الأظافر.

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التدليك

تدليك الأظافر يحفّز تدفق الدم إلى هذه المنطقة بالذات، مما يساعد على النموّها لفترة أطول وأقوى. كما أن استخدام كريم مرطب أثناء تدليك اليدين يساعد في تغذية البشرة المحيطة كما الأظافر بحد ذاتها. قومي بتلك العادة يومياً بعد غسيل اليدين.

شرب المياه

إفادة المياه معروفة لصحتك العامة وهذا ينطبق أيضاً على الأظافر. فشرب المياه يساعد في ترطيب الأظافر الجافة والتالفة، كما هو الحال مع الشعر والبشرة.

ارتداء القفازات للأعمال اليومية

عند قيامك بالأعمال اليومية من التنظيف وتعريض اليدين للمياه والمساحيق، قومي بارتداء القفازات لتتجنّبي الجفاف الناتج عن تلك المستحضرات الكيميائية.